На МЦД началось финальное тестирование системы оплаты проезда

С 9 декабря завершится период бесплатного проезда, пассажиры будут использовать транспортные карты.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) проводится финальная проверка работоспособности всех систем и в первую очередь системы оплаты проезда. В ближайшие выходные вход на станции МЦД будет осуществляться по социальным картам, а также по картам "Тройка" и "Тройка-Стрелка", но оплата за проезд взиматься не будет. Так продлится до 9 декабря, когда система оплаты проезда на МЦД будет запущена в полной мере.

— С 9 декабря завершится период бесплатного проезда. Сегодня мы запускаем финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы, — заявил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артём Царёв.

Как уточнили в компании, полномасштабное тестирование начнётся на Белорусском вокзале. Это будет проводиться в три этапа на четырёх направлениях МЦД — Савёловском, Белорусском, Курском и Рижском.

— В ходе первого этапа в четверг будут перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". Второй этап будет проведён в пятницу — обновятся валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверят каждое устройство — читается ли проездной документ, верно ли списываются средства, — уточнили в ЦППК.

В рамках третьего этапа уже в эту субботу все турникеты и валидаторы будут заново протестированы, но уже на предмет логики поездки. Как подчёркивают эксперты ЦППК, это исключит возможность некорректных списаний.

Помимо тестирований систем оплаты ветки МЦД "обрастают" удобной инфраструктурой — с запуском первых двух диаметров восемь станций начали свою работу: Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская, Лианозово. Общая вместимость всех этих парковок составляет около полутора тысяч машиномест. Притом на них пассажирам, совершившим не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро с 05:30 до 02:00, можно будет оставить машину бесплатно.

— С открытием МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые могут бесплатно парковать свои машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Перехватывающие парковки у станций МЦД особенно удобны для жителей отдалённых районов Москвы и Подмосковья, которым нужно добираться в центр. Теперь они могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро и удобно доехать до места назначения, — рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее Лайф писал, что за 25 ноября центральные диаметры перевезли рекордное количество пассажиров: МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) — 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу. Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%.