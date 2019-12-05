США обещают $5 млн за информацию о россиянине из санкционного списка

Госдеп США объявил награду в $5 млн за информацию о россиянине Максиме Якубце, который попал в санкционные списки и которого Вашингтон считает лидером хакерской группы Evil Corp.

Как пишет Bloomberg, о местонахождении Якубца ничего не известно и Госдеп предлагает награду в пять миллионов долларов за информацию, которая приведёт к его поимке.

Напомним, Соединённые Штаты расширили санкции против России, в чёрный список попали семь компаний и 17 человек, включая Максима Якубца. Минфин США считает, что он является лидером хакерской группы Evil Corp.