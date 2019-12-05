Ядерный чемоданчик впервые показали в раскрытом виде

Кнопка запуска ракет, вопреки фантазиям сценаристов кинематографа, оказалась белого цвета.

Чемоданчик с кнопкой запуска ядерных ракет впервые показали в раскрытом виде. Продемонстрировали его в программе "Военная приёмка" в эфире телеканала "Звезда".

Вопреки фантазиям сценаристов кино и сериалов, кнопка "пуск" оказалась белого цвета. Ведущий программы Алексей Егоров рассказал, что именно этот чемодан хранился у офицера ВМФ, который круглосуточно находился поблизости от Верховного главнокомандующего.

— Этот чемодан, безусловно, не новый, а 50-летней давности. Но тем не менее это первый случай на телевидении, когда ядерный чемоданчик разрешают показывать в раскрытом виде, — отметил Егоров.

Ведущий "Военной приёмки" отметил, что одной из составляющих чемодана является флеш-карта на несколько килобайт. Именно она — один из ключей запуска ракет.

Недавно Генерал РВСН заявил, что ядерное оружие будет актуально, пока не утратит сдерживающей роли, а в ВКС рассказали, сколько времени требуется для принятия решения об ответном ядерном ударе.