Грустный Зеленский в водолазке попал на обложку Time

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Фото © Twitter/TIME

Это первый случай в истории, когда лидер Украины становится лицом номера этого авторитетного издания.

Американский еженедельный журнал Time вынес на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Под фотографией написали, что он — "человек посредине" (The Man in the Middle), уточнив, что он оказался между интересами президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

В продажу номер выйдет 16 декабря. Статья, посвящённая Зеленскому, называется "Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира".

Журналист, бравший интервью у украинского лидера, заявил, что в последний раз видел его восемь месяцев назад. По его мнению, Зеленский за это время заметно "постарел" и "уловил напряжение политической жизни". И действительно, на всех фотографиях глава Украины выглядит уставшим и печальным.

Нужно заметить, что Зеленский попал на обложку Time за несколько дней до "нормандского саммита". Напомним, встреча пройдёт 9 декабря в Париже. В ней примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Повесткой саммита станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий и переговоры о политическом урегулировании.

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