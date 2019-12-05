Грустный Зеленский в водолазке попал на обложку Time

Это первый случай в истории, когда лидер Украины становится лицом номера этого авторитетного издания.

Американский еженедельный журнал Time вынес на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Под фотографией написали, что он — "человек посредине" (The Man in the Middle), уточнив, что он оказался между интересами президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc — TIME (@TIME) 5 декабря 2019 г.

В продажу номер выйдет 16 декабря. Статья, посвящённая Зеленскому, называется "Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира".

Журналист, бравший интервью у украинского лидера, заявил, что в последний раз видел его восемь месяцев назад. По его мнению, Зеленский за это время заметно "постарел" и "уловил напряжение политической жизни". И действительно, на всех фотографиях глава Украины выглядит уставшим и печальным.

Нужно заметить, что Зеленский попал на обложку Time за несколько дней до "нормандского саммита". Напомним, встреча пройдёт 9 декабря в Париже. В ней примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Повесткой саммита станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий и переговоры о политическом урегулировании.