Меркель сидя слушала гимны Казахстана и Германии на встрече с Токаевым

В течение последнего года Меркель неоднократно переживала ряд публичных приступов сильной дрожи.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встала во время исполнения гимнов Казахстана и Германии в рамках встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

— Ангела Меркель оставалась на своём месте. Канцлер продолжала сидеть и тогда, когда звучал гимн Германии, — сообщает Sputnik Казахстан.

В течение последнего года Меркель неоднократно переживала ряд публичных приступов сильной дрожи.

Первый "электрический" приступ у канцлера Германии случился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Следующий настиг немецкого политика во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В итоге во время официальной встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель слушала гимны сидя. Затем она вновь нарушила регламент на официальном приветствии с премьер-министром Молдавии Майей Санду. При этом Меркель заверила журналистов, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет.