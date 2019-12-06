СМИ: Зеленский хочет создать в Донбассе муниципальную стражу

В её состав планируется включить представителей Украины, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить на встрече в "нормандском формате" создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу. Об этом сообщает телеканал Espreso.tv.

В состав стражи планируется включить представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР.

— При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал", — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что Зеленский не хочет уступать Путину во время переговоров на саммите и готов приехать со встречи ни с чем.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдёт саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет нынешняя ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также переговоры о политическом урегулировании.