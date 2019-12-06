В Бразилии случайно застрелили известного комика

По словам полицейских, они увидели мужчину с оружием во время операции, однако не поняли, кто это был.

В Бразилии полиция во время проведения спецоперации случайно застрелила известного комика Bunitinho, сообщает агентство AP.

В результате стрельбы в окрестностях Рио-де-Жанейро было также убито ещё три человека. По словам полицейских, они увидели мужчину с оружием во время операции, однако не поняли, что это был комик.

Bunitinho известен своими видео в социальных сетях, на его страницу в "Инстаграме" подписано более 400 тысяч человек.

Ранее на Украине мужчина случайно застрелил свою тёщу.