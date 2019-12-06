Пациенту из Самары пришлось самому снимать "слишком тяжёлый" гипс в больнице

На сообщение мужчины уже откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, который пообещал направить запрос в региональный Минздрав.

Сотрудники самарской городской поликлиники № 15 заставили пациента самостоятельно снимать гипс после операции, потому что тот был слишком тяжёлый. Об этом рассказал сам мужчина в соцсетях.

— Врачи дали кусачки и сказали, снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжёлый гипс, и ушли. Два часа ковырял, — написал он в соцсетях.

Инвалиду 5.12.19 в 15 поликлинике Фадеева 56а отказались снимать гипс

Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами,это не входит в наши обязанности,это тяжелый гипс и ушли

2 часа ковырял

Тошнит от нашей медицины

Проведите пожалуйста проверку@D_Azaroff @SamMobilePriem@Khinshtein pic.twitter.com/0BB86tJ2PK — Виталий (@Vital19810) 5 декабря 2019 г.

Он уточнил, что до этого у него был разрыв коленных связок и снимать гипс после подобной операции самостоятельно — не лучшая идея, ведь человек без подготовки может нанести себе вред.

— Почему я, обычный человек, должен снимать гипс??? Это реально кошмар и ужас за будущее, — сетует мужчина.

На сообщения мужчины уже откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, который пообещал направить запрос главе регионального Минздрава.

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