Пациенту из Самары пришлось самому снимать "слишком тяжёлый" гипс в больнице

2038

На сообщение мужчины уже откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, который пообещал направить запрос в региональный Минздрав.

Сотрудники самарской городской поликлиники № 15 заставили пациента самостоятельно снимать гипс после операции, потому что тот был слишком тяжёлый. Об этом рассказал сам мужчина в соцсетях.

Врачи дали кусачки и сказали, снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжёлый гипс, и ушли. Два часа ковырял, — написал он в соцсетях.

Он уточнил, что до этого у него был разрыв коленных связок и снимать гипс после подобной операции самостоятельно — не лучшая идея, ведь человек без подготовки может нанести себе вред.

Почему я, обычный человек, должен снимать гипс??? Это реально кошмар и ужас за будущее, — сетует мужчина.

На сообщения мужчины уже откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, который пообещал направить запрос главе регионального Минздрава.

Под Ростовом установили вину врачей в ампутации руки 11-летнему ребёнку

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×