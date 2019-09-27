Под Ростовом установили вину врачей в ампутации руки 11-летнему ребёнку

Росздравнадзор обнаружил грубые нарушения в оказании медпомощи и направил материалы проверки следователям.

Росздравнадзор Ростовской области установил вину врачей в ампутации руки 11-летнему мальчику, которому наложили гипс на открытый перелом, а затем у него развилась гангрена.

— В ходе контрольных мероприятий в МБУЗ "Центральная районная больница" Зерноградского района выявлены нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребёнку, а также стандарта и объёма оказанной помощи на первом этапе лечения, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе ребёнку провели операцию на открытом переломе руки, после чего положили гипс. В ране осталась грязь, что привело к гангрене, и врачам пришлось ампутировать конечность.

Отец 11-летнего мальчика также рассказал, что они обратились в больницу в выходные и никто не хотел заниматься ребёнком. По его словам, врачи не прописали даже обезболивающих и сказали, что беспокоиться не о чем.