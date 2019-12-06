В Сбербанке рассказали о самых популярных способах кражи денег с карт

В банке напомнили клиенту, что никогда нельзя давать какие-либо данные карты, кроме её номера.

Популярными способами кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", пишет РИА "Новости".

Мошенник может представиться сотрудником банка и рассказать о выявлении некой подозрительной операции с картой, а затем попросит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из смс или пароли от "Сбербанка Онлайн" для "защиты" денег.

Получив такой звонок, клиент не должен совершать какие-либо действия по указу звонящего, советуют в банке. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты, следует немедленно завершить разговор. Если у мошенника всё же получится узнать какую-либо информацию, следует сразу позвонить в банк и рассказать о случившемся.

Другой частой мошеннической схемой является "звонок от покупателя". Если клиент банка оставил своё имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, злоумышленник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и код её безопасности и код из смс-сообщения. В банке напоминают о том, что для перевода денег необходимо знать только номер карты или привязанный к ней мобильный телефон.

Также мошенник может представиться сотрудником брокерской или дилерской компании и предложить вложить деньги с высокой доходностью. После того как клиент соглашается на открытие счёта и переводит злоумышленнику деньги, он просто пропадает, и деньги уже нельзя вернуть. Чтобы этого не допустить, необходимо проверять лицензию компании на сайте ЦБ, а также проверить, кому принадлежат реквизиты счёта.

Кроме того, злоумышленники часто устраивают онлайн-опросы, представившись сотрудником банка, за которые обещают начислить денежное вознаграждения. Однако часто мошенники просят перевести некий "закрепительный платёж" для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают. Для того чтобы защититься от таких уловок, банк советует настроить блокировку фальшивых сайтов в своём браузере, а также не вводить данные, если домен не совпадает с официальным названием сайта банка. Также отмечается, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждения.

Ранее Лайф писал о возобновлении кражи денег с карт Сбербанка.