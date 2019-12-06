Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

По словам Лексуса, на звонок Зеленскому его вдохновил рассказ телеведущей Ольги Скабеевой о разговоре с украинским президентом.

Известный пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил на странице в "Фейсбуке".

Лексус начал разговор фразой "Кремль на проводе". Человек с голосом, очень похожим на Зеленского, ответил: "Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?" Пранкер попросил собеседника разрешить въезд на Украину.

— Ну, у нас, смотрите... Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!?" — спросил собеседник у пранкера.

По словам Лексуса, на звонок Зеленскому его вдохновил рассказ телеведущей Ольги Скабеевой о разговоре с украинским президентом.