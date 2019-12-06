Названы самые популярные актёры и актрисы 2019 года

Чаще всего в уходящем году пользователи портала IMDb, являющегося крупнейшей в мире базой данных о кинематографе, интересовались творчеством американской актрисы, лауреата премии "Оскар" Бри Ларсон. Прежде всего в уходящем году артистка запомнилась зрителям благодаря роли Капитана Марвела в одноимённом фильме и в финальной части "Мстителей".

Второе место по количеству поисковых запросов досталось Эрин Мориарти, отметившейся в этом году ролью в сериале "Пацаны". Третью строчку заняла британка Эмилия Кларк, известная по роли Матери Драконов Дейенерис Таргариен в "Игре престолов".

Помимо них в первую десятку также вошли: Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби.

Замыкает топ-10 Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноимённой премьере этой осени.

Последний из них, к слову, ранее был признан человеком года по версии зоозащитной организации PETA.