Экс-главу Щёлковского района обвинили во взятке "мерседесом"

В 2017 году Валов стал главой района, а в 2019-м получил должность замминистра транспорта Подмосковья.

Бывшему главе Щёлковского района Подмосковья Алексею Валову предъявлено обвинение в получении взятки автомобилем "Мерседес" за шесть миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Валова задержали за взяточничество.

— По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щёлковского района, получил от своей подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки "Мерседес-Бенц" стоимостью более шести миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчинённой за общее покровительство и попустительство по службе, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

В домах Валова провели обыски. Сегодня будет решён вопрос о мере пресечения.