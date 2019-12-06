Оксимирон назвал приговор Егору Жукову оправдательным — видео

Рэпер поблагодарил тех, кто не побоялся стать "городским сумасшедшим" и пришёл к суду.

Российский рэпер Оксимирон прокомментировал приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.

— То, что это условка, это очень радует. Это означает, что привлекать внимание к таким вещам — это реально работает, — сказал Мирон.

Рэпер отметил, что "в современных реалиях" воспринимает условный приговор как оправдательный. Он также поблагодарил всех, кто поддерживал Жукова, и сказал, что студент получил условный срок, а не реальный, только благодаря общественному резонансу.

Напомним, студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял сегодня Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.