Оксимирон назвал приговор Егору Жукову оправдательным — видео

Российский рэпер Оксимирон прокомментировал приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.
— То, что это условка, это очень радует. Это означает, что привлекать внимание к таким вещам — это реально работает, — сказал Мирон.
Рэпер отметил, что "в современных реалиях" воспринимает условный приговор как оправдательный. Он также поблагодарил всех, кто поддерживал Жукова, и сказал, что студент получил условный срок, а не реальный, только благодаря общественному резонансу.
Напомним, студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял сегодня Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.
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