Участник несогласованной акции отделался штрафом за удар полицейского бутылкой

Сторона обвинения настаивала на реальном заключении Павла Новикова — трём с половиной годам колонии.

В Москве Тверской районный суд признал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова виновным в применении насилия к полицейскому. Суд постановил оштрафовать его и отпустил из-под стражи.

Прокурор просил для Новикова наказание в виде трёх с половиной лет заключения в колонии, однако он отделался штрафом в 120 тысяч рублей.

На кадрах с акции протеста видно, что мужчина ударил сотрудника полиции тяжёлым предметом, похожим на бутылку. Свою вину он затем признал.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима. Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму.