Как в лихие 90-е. В Краснодаре привязали гранату к калитке дома бизнесмена

Разборки в стиле 90-х решили устроить в Краснодаре в СНТ "Лотос". Там бизнесмен обнаружил гранату на калитке своего частного дома. Усики у стопорного кольца боеприпаса были разогнуты.
Мужчина самостоятельно снял гранату с забора и перенёс её во двор. После этого предприниматель вызвал полицейских. По его мнению, боеприпас мог заложить его ранее судимый партнёр. Видимо, так подозреваемый хотел решить проблемы, которые возникли между ними.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев считает моду на 90-е совершенно нормальной.
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