Врач заявил об опасности бороды и усов зимой

Наличие растительности на лице увеличивает вероятность заражения ОРВИ или гриппом.

В сезон распространения вирусных заболеваний и простуд бородатым и усатым мужчинам следует особенно тщательно следить за чистотой лица. В противном случае борода и усы станут благоприятным местом для размножения бактерий и вирусов. А лучше вовсе сбрить их. Такое заявление в интервью агентству "Москва" сделал главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Волос человека можно сравнить с фильтром, который ловит, впитывает и задерживает всевозможные микрочастицы, в том числе и бактерии. Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для их размножения. Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют, — подчеркнул Тяжельников.

Оседающие на бороде частицы мокроты провоцируют повторное заражение вирусом, даже если человек только что выздоровел. Так, любители бороды становятся опасны и для себя, и для окружающих. Вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях.

Но, как отметил врач, если всё же борода и усы для мужчины — не просто дань моде и расстаться с ними он не готов, тогда нужно обязательно основательно следить за гигиеной лица.

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