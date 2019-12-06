Солиста "Грибов" погнали с Украины после откровений в интервью Дудю

Местная журналистка увидела у Бардаша "рюкзак совковых комплексов и рефлексий" и заявила, что музыкант никогда не поймёт, что значит быть украинцем.

Украинская журналистка Янина Соколова раскритиковала солиста группы "Грибы" Юрия Бардаша, давшего ранее интервью Юрию Дудю, с которым обсудил отношения России и Украины и ситуацию с русскоязычным населением Незалежной.

Она назвала враньём слова Бардаша о том, что на Украине начали преследовать за русский язык, но оговорилась, что украинцы должны защищать мову — так она объяснила шаги Киева по "усилению украиноязычности".

Также Соколова раскритиковала артистов, выступающих в России, и заявила, что не может уважать таких деятелей искусства.

— Наступит тот момент, когда Украина будет свободной от соседских лап, станет успешным государством, тогда ваше имя будет именем человека, который в эту страну не верил и её словесно предал, — добавила журналистка.

А ролик свой Соколова сопроводила подписью, что Бардашу пора покинуть Незалежную.

— Эти одноклеточные организмы не способны менять историю. И "между нами растает лёд" только тогда, когда такие, как Юрий, свалят из моей страны, — написала журналистка в "Фейсбуке".

Напомним, ранее в интервью Юрию Дудю Бардаш рассказал о тайном смысле популярной песни "Между нами тает лёд". Оказывается, трек был посвящён отношениям России и Украины.