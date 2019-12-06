С Байконура запущен "Союз" с грузовиком "Прогресс"

На станцию он доставит воздух, топливо, оборудование и другие грузы, необходимые для жизни экипажа.

#ПрогрессМС13: Пуск! 🚀



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/dtqh125kp3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019

С космодрома запущена ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" на борту. Он уже успешно выведен на орбиту.

"Прогресс" доставит на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн различных грузов. Среди прочего это воздух, топливо, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

#ПрогрессМС13: 528 секунд → грузовой корабль выведен на целевую орбиту! Его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.



Спасибо, что провели этот день с нами! pic.twitter.com/BlArrfYXi5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019

Также российским космонавтам отправили новое полотно беговой дорожки, благодаря которой они сохраняют физическую форму в условиях невесомости.

Предыдущий российский транспортник был отстыкован от МКС и направлен в Тихий океан неделю назад. Он частично сгорел в атмосфере, оставшиеся части упали в воду в несудоходном районе.