С Байконура запущен "Союз" с грузовиком "Прогресс"

#ПрогрессМС13: Пуск! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019
С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.
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С космодрома запущена ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" на борту. Он уже успешно выведен на орбиту.
"Прогресс" доставит на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн различных грузов. Среди прочего это воздух, топливо, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
#ПрогрессМС13: 528 секунд → грузовой корабль выведен на целевую орбиту! Его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019
Спасибо, что провели этот день с нами! pic.twitter.com/BlArrfYXi5
Также российским космонавтам отправили новое полотно беговой дорожки, благодаря которой они сохраняют физическую форму в условиях невесомости.
Предыдущий российский транспортник был отстыкован от МКС и направлен в Тихий океан неделю назад. Он частично сгорел в атмосфере, оставшиеся части упали в воду в несудоходном районе.
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