С Байконура запущен "Союз" с грузовиком "Прогресс"

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На станцию он доставит воздух, топливо, оборудование и другие грузы, необходимые для жизни экипажа.

С космодрома запущена ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" на борту. Он уже успешно выведен на орбиту.

"Прогресс" доставит на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн различных грузов. Среди прочего это воздух, топливо, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Также российским космонавтам отправили новое полотно беговой дорожки, благодаря которой они сохраняют физическую форму в условиях невесомости.

Предыдущий российский транспортник был отстыкован от МКС и направлен в Тихий океан неделю назад. Он частично сгорел в атмосфере, оставшиеся части упали в воду в несудоходном районе.

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