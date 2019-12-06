Кремль воздержался от комментирования идеи Зеленского о муниципальной страже

Ожидается, что она будет обсуждаться на встрече "нормандской четвёрки" в Париже.

Об идее президента Украины Владимира Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе Кремль узнал из публикаций СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы также вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, — констатировал пресс-секретарь российского лидера. — Будет понедельник, будет встреча "нормандской четвёрки", будет обсуждение. По итогам будем что-то говорить, — отметил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить на встрече в "нормандском формате" создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу. В её состав он предлагает включить представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР.

Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет нынешняя ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также переговоры о политическом урегулировании.