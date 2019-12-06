Участник несанкционированной акции Емельянов осуждён на два года условно

В ходе митинга он схватил сержанта ОМОНа двумя руками сзади за униформу и потянул на себя.

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Владимир Емельянов получил два года условного срока. Такое решение принял Мещанский районный суд столицы. Емельянову запретили на это время менять место жительства, он должен также являться в соответствующие органы. Молодого человека освободили в зале суда.

Емельянову было предъявлено обвинение в нападении на росгвардейца. По версии следствия, он схватил сержанта ОМОНа двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима. Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму.