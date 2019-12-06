Спецслужбы России и Белоруссии ликвидировали канал поставок оружия из-за рубежа

У членов группировки изъяли пулемёт Дегтярёва, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолеты ТТ, Макарова и браунинг и больше чем полсотни патронов различного калибра.

Сотрудники ФСБ России совместно с Комитетом госбезопасности Республики Беларусь накрыли международную преступную группу, организовавшую поставки наркотиков, оружия и боеприпасов из-за границы. Об этом говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ, поступившем в редакцию Лайфа 6 декабря.

Спецоперация по задержанию организатора криминального бизнеса и шестерых его подельников проводилась на территории Новгородской и Ленинградской областей. Взять их удалось с поличным при попытке сбыта партии оружия и запрещённых веществ.

— В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты пулемёт Дегтярёва, пистолет-пулемёт Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17 600 долларов США, — проинформировали в ведомстве.

Напомним, в конце ноября в России накрыли крупную сеть чёрных оружейников. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа, и провели обыски в 12 регионах страны, в ходе которых были выявлены три подпольные оружейные мастерские и изъято более 80 кг пороха.

Также Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ и МВД нашли тайник с гранатами в городе Верхняя Пышма Свердловской области.