Путин и Меркель проведут двустороннюю встречу на полях саммита в Париже

Кроме того, фрау канцлер рассчитывает отдельно побеседовать и с президентом Украины 9 декабря.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут двустороннюю встречу на полях предстоящего "нормандского саммита" в Париже. Об этом на брифинге в пятницу заявила спикер немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Она уточнила, что после беседы с Путиным госпожа канцлер проведёт ещё одну отдельную встречу, но уже с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как уже сообщал Лайф, саммит в "нормандском формате" пройдёт 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий и переговоры о политическом урегулировании.