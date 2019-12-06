Заслуженный учитель не оценил идею уравнять зарплаты педагогов по стране

По мнению Ямбурга, в итоге столичные работники этой сферы лишатся части доходов.

Уравнение зарплат педагогов по всей стране ухудшит качество обучения и вызовет недовольство учителей. Так считает заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

— Подвох в том, что средняя зарплата в разных регионах — разная. У этого указа, конечно, благородные цели: повысить уровень жизни учителей. Но чтобы выполнить его, учителям придётся брать не 18 часов (по ставке. — Прим. ред.), а 30, 35 и даже 50, — передаёт портал URA.RU его слова.

Ямбург считает, что такой подход только ухудшит качество обучения. Он напомнил, что в майских указах говорится: заработная плата учителей должна соответствовать средней зарплате в промышленности региона. Поэтому в таком самодостаточном городе, как Москва, зарплаты педагогов высокие, а в Екатеринбурге, например, при нагрузке 31 час в неделю труд учителей в месяц оценивается в 26 тысяч, в Брянске ситуация совсем грустная — там специалисты получают всего 13 тысяч в месяц.

Уравнение зарплат действительно устранит такую большую разницу по стране, но это также может привести к сокращению зарплат московских учителей.

Напомним, привести к единому знаменателю зарплаты учителей предложили в Совфеде. Там считают, что за одинаковую работу педагоги должны получать одинаковую сумму по всей стране.