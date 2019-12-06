Стало известно о двух погибших при пожаре в Одессе. 14 человек пропали без вести

Разбор завалов в сгоревшем доме № 25 по улице Троицкой продолжается. Работает 37 единиц техники и 170 человек.

Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в центре Одессы. На совещании у губернатора стало известно о второй погибшей — ею оказалась 43-летний преподаватель курса высшей математики и информатики Анна Бортюк.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. По словам очевидцев, женщина до последнего спасала студентов, выводя их из горящего здания, а когда в очередной раз пошла внутрь за детьми, то уже не вернулась.

Число пострадавших, по данным одесского "Таймера", достигло 14 человек. На месте пожара уже вторые сутки находятся их родные. Они ночуют в палатке спасателей, некоторые спят в машинах в ожидании любых вестей.

Между тем спасателями проверен подвал здания, ведётся разбор на месте первого и второго этажа. Работы осложняются тем, что периодически приходится останавливаться и вновь проливать отдельные тлеющие участки пожарища.

Ранее МВД Украины выразило благодарность жителю Одессы, который всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей, тушивших страшный пожар в здании местного колледжа.