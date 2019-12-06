"Нация деградирует". Лидер группы "Ногу свело!" поделился мнением о России

Сам он теперь проживает в США, но признаётся, что по-прежнему основной заработок коллективу приносят россияне.

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский заявил, что российская нация деградирует. Об этом он рассказал в интервью порталу 66.ru.

— Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому её убивают, а она выживает, — заявил Покровский.

Музыкант добавил, что со времён Октябрьской революции 1917 года Россия пережила немало событий, в результате которых народ был "сильно подубит, в том числе генетически".

Музыкант признался, что большую часть времени проводит в США, но группу кормит российская публика как материально, так и морально. Он добавил, что группа работает над новым альбомом, который будет преимущественно русскоязычным.

В 2017 году группа "Ногу свело!" попала в чёрный список украинского портала "Миротворец" за концертную деятельность и участие в мероприятиях на территории Крымского полуострова.