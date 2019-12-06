В Омской области нашли целое озеро из крови животных

Жуткое "рукотворное" озеро имеет площадь примерно тридцать-сорок квадратных метров.

Возле деревни Ковалёво Омской области нашли искусственный водоём из слитой крови животных. Видео опубликовал в " Инстаграме " один из местных жителей.

Как утверждает автор этих кадров, в районе такого "водоёма" стоит невыносимый запах. Мужчина также добавил, что площадь "кровавого" водоёма составляет примерно 30–40 квадратных метров.

Подозрение пало на ближайшее предприятие по убою скота. Именно оно организовало неподалёку скотомогильник, который позже из-за жалоб местных жителей закрыли.

Напомним, в Челябинской области недавно нашли свалку с человеческими органами и опасными отходами.