Эксперты Совета Европы посоветовали Киеву отложить закон о госязыке

Сначала следовало бы разработать закон о меньшинствах, чтобы обеспечить необходимый баланс в этой сфере.

Венецианская комиссия Совета Европы обратилась к властям Украины с рекомендацией отложить закон о государственном языке и начать готовить закон о нацменьшинствах.

— Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнение статей закона о языке, который уже принят, — заявили в комиссии.

Эксперты поддерживают решение Киева сделать украинский язык единственным государственным, но приветствовали бы возможность использования в стране языков национальных меньшинств.

— Закон о меньшинствах ещё не подготовлен, хотя его следовало бы разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс, — посоветовали Киеву.

Напомним, незадолго до своего ухода с поста президента Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке, согласно которому граждане Украины обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.