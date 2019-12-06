Киевлянин на первом свидании показал девушке скелет пенсионерки у себя в шкафу

Непонятно, на какую реакцию рассчитывал молодой человек, но девушка сразу позвонила в полицию.

Житель Киева шокировал женщину на их первом свидании, показав в своей квартире спрятанное в шкафу тело пенсионерки. Об этой жуткой истории полиция украинской столицы рассказала в "Фейсбуке".

По данным правоохранителей, мужчина привёл женщину, с которой он познакомился в Интернете, к себе домой. В квартире вместо романтики гостью удивили трупом 82-летней пенсионерки в кладовке. Тело лежало среди прочих вещей с пакетом на голове и шарфом.

Женщине удалось сбежать, и она позвонила в полицию. Подозреваемого задержали. Сначала он отрицал свою причастность к убийству. Потом рассказывал, что в ходе ссоры толкнул пенсионерку, та упала, вырубилась, а он просто захотел повязать ей шарф на шее. По версии криминалистов, женщину задушили.

Ранее в Новгородской области женщина отрезала голову своей подруге и два дня прожила с её телом.