Четыре огромные башни-охладители уничтожили управляемым взрывом — видео

Снос обошёлся в 10 миллионов фунтов стерлингов, а на его подготовку ушло пять месяцев.

В Великобритании управляемыми взрывами уничтожили четыре огромных охладителя электростанции в башне Шропшир. Четыре огромных сооружения высотой более 120 метров рухнули всего за четыре секунды. Жители округи заранее занимали места в окрестности, откуда могли наблюдать это эпичное зрелище.

Watching the cooling towers come down ove at Ironbridge at a very close distance. The blast was immense pic.twitter.com/TFkl0CRw0z — paul downes (@pauldownes81) 6 декабря 2019 г.

Как пишет DailyMail, электростанция снабжала округу энергией в течение 46 лет. Большую часть своего срока службы она работала на угле, её закрыли в соответствии с директивой ЕС, которая требовала от загрязняющих предприятий установку оборудования для снижения выбросов.

Электростанцию окончательно закрыли в 2015 году, участок площадью более 140 гектаров был приобретён застройщиками для строительства новых домов. Снос башен обошёлся в 10 миллионов фунтов стерлингов, а на его подготовку ушло пять месяцев. Проект по застройке должен занять 12 лет.

Не менее эпичное видео получилось в результате сноса остатков печально известного моста в Генуе. Тогда в итоге первоначального обрушения погибло 43 человека.