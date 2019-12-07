Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России

Экс-глава Незалежной считает, что нет ничего страшного, если грядущие переговоры "нормандской четвёрки" закончатся неудачно.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил действующим властям страны построить стену на украинско-российской границе, а не на линии разграничения в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Этими словами он прокомментировал сделанные помощником Владимира Зеленского заявления о том, что на случай неудачи на полях саммита "нормандской четвёрки" власти Украины готовы реализовать план Б и построить стену на линии разграничения конфликта в Донбассе.

— Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится, — сказал Порошенко.

При этом, по словам экс-главы государства, в неудаче на грядущих переговорах "нет ничего страшного". Если так и случится, то украинским властям следует вернуться обратно на родину, чтобы объединять нацию, строить государство.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко посоветовал Зеленскому избегать встречи с Путиным с глазу на глаз.