В России назвали провокацией попытки провести "марш на Крым"

Эксперты считают, что такие заявления связаны с настроением в мире — постепенно Крым начинают признавать российским.

В России назвали провокацией заявление Меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова о намерении провести "марш на Крым".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя РИА "Новости" это заявление, напомнил о предыдущем опыте Чубарова в организации таких акций.

— Все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось всё меньше и меньше, — заявил он.

Бальбек также напомнил о последней попытке Чубарова, когда он вместе с 20 сторонниками "устроил настоящие овации себе и им в ста метрах от Крыма".

Депутат полагает, что не стоит придавать значение подобным заявлениям.

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов считает, что заявление Чубарова является лишь провокацией.

Он полагает, что такие выступления связаны с настроением в мире — постепенно Крым начинают признавать российским.

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров также назвал заявление Чубарова провокацией.

— Основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания. Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более чем громкий анонс, — сказал он.

Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил о намерении провести марш на Крым.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.