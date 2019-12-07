Посольство РФ назвало сроки задержанных в Британии моряков

Паром Jireh под флагом Нигерии с командой из девяти россиян был задержан в порту Портленда 30 ноября.

Россияне из экипажа парома Jireh, задержанного в британском Портленде, могут вернуться домой уже на следующей неделе. Об этом сообщили в российском посольстве в Великобритании, передаёт РИА "Новости".

— Планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию. Продолжаем держать ситуацию на контроле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что моряки обеспечены всем необходимым, провизии и воды им хватит ещё на восемь дней. По данным посольства, владелец судна решает вопросы по оплате труда экипажа.

Паром Jireh под флагом Нигерии с командой из девяти россиян был задержан в порту Портленда, куда был отбуксирован из-за технических проблем. Ему было приписано находиться там, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам".