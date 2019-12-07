Понаехали! Составлен рейтинг самых "резиновых" городов мира

Согласно результатам исследования, в мегаполисе-победителе приезжих более чем в 16 раз больше, нежели горожан.

Американская визовая система ESTA составила рейтинг городов мира, в которых самое высокое соотношение приезжих к местным жителям. Об этом сообщается на портале организации.

Как оказалось, звание самого гостеприимного города досталось американскому Майами, где соотношение горожан и гостей города составляет 100 к 1641. При населении в 500 тысяч человек сюда ежегодно приезжает более 8,1 миллиона туристов.

Вторым стал Лас-Вегас, здесь на 100 жителей приходится 993 туриста. Население города составляет около 700 000 человек, каждый год сюда приезжает более 6,6 миллиона человек.

"Резиновая" бронза достаётся Дубаю, где количество отдыхающих превышает местное население почти в шесть раз: на 100 жителей приходится 558 гостей города.

Из российских городов в итоговый список вполне ожидаемо вошла Москва, где на 100 местных жителей приходится 43 туриста. При населении более 12 миллионов человек её посетили 5,4 миллиона гостей.

Ранее Лайф сообщал, что Крым побил 25-летний рекорд по числу туристов.