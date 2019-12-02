В Крыму побили 25-летний рекорд по числу туристов

Как заявил постпред региона при президенте, несмотря на санкции, отдыхать на полуостров всё чаще приезжают также туристы из других стран, в том числе ЕС и США.

По итогам ещё не завершившегося 2019 года, Крымский полуостров посетило больше туристов, чем за любой из постсоветских годов. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

— В этом году мы превысили планку в 7 миллионов туристов. Крым — это второй по посещаемости регион Российской Федерации для туризма и отдыха после Краснодарского края, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что впервые на рекорд в Крыму замахнулись ещё год назад, когда полуостров посетило 6,8 миллиона человек. В нынешнем году этот показатель был побит ещё в октябре.

При этом, как заявил постпред региона при президенте, несмотря на санкции, отдыхать на полуостров всё чаще приезжают также туристы из других стран, в том числе ЕС и США.

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