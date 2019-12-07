Власти Ингушетии сняли квартиру для истерзанной тётей девочки

Сейчас семилетняя Аиша всё ещё находится в клинике, пока не известно, когда её выпишут.

Власти Ингушетии сняли на год квартиру в Магасе для семьи семилетней девочки, чья тётя издевалась над племянницей. Теперь ребёнок сможет жить с матерью, сообщает ТАСС.

— Сенатор Белан Хамчиев снял на год для этой семьи двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, расположенную рядом со школой, — сказала Елена Мисалова.

В парламенте состоялась рабочая встреча с участием сенатора, а также компетентных органов, которые решали вопрос о дальнейшей помощи, предоставлении жилья семье на год, вопросы социальной помощи, пособий. Мать девочки Лидия Ажигова является инвалидом второй группы.

Сейчас семилетняя Аиша всё ещё находится в клинике, пока не известно, когда её выпишут.

Девочку забрали у матери родственники по линии отца и год не позволяли им видеться. 4 июля Аишу доставили в тяжёлом состоянии в республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребёнка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти девочке левую руку, а правую пришлось ампутировать. Первая встреча матери и ребёнка состоялась в сентябре при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.