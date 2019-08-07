Истерзанной девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.
— Сегодня прошёл первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье, — рассказали в пресс-службе.
По информации собеседника агентства, операция прошла в пределах ожиданий, лечение девочки продолжается.
Ранее президент медицинского учреждения Леонид Рошаль рассказал, что для лечения правой руки может понадобиться несколько операций.
Напомним, в начале июля семилетнюю Аишу в тяжёлом состоянии — со множеством травм, ожогов и порезов — привезли в Москву. По версии следствия, ребёнок на протяжении длительного времени подвергался истязаниям со стороны своей тёти.
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