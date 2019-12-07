Зеленский рассказал о своём единственном страхе перед "нормандским саммитом"

Он также полагает, что в ходе встречи должно быть определено, кто понесёт ответственность за прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет сильную позицию на переговорах в "нормандском формате" и он ничего не боится, кроме одного.

— У нас позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь, — сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Зеленский отметил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в частности по разведению сил в Донбассе и согласованию "формулы Штайнмайера". Он также полагает, что в ходе саммита должно быть определено, кто понесёт ответственность за прекращение огня.

Зеленский признался, что единственное, чего он боится, — это безрезультатные переговоры по Донбассу.

По словам украинского президента, он не любит нерезультативность любых переговоров.

— Поэтому это единственное, чего я боюсь, — сказал он, добавив, что хотел бы вернуться с саммита с конкретными результатами, однако понимает, что не всё получится.

Встреча в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.