Россияне назвали свои любимые марки шампанского

Эксперты отмечают, что к Новому году интерес к шампанскому вырастает в 12,5 раза в сравнении со среднегодовым показателем и составляет 14,9% от общего объёма покупок алкоголя.

Среди игристых вин россиянам больше всего нравятся "Чинзано" и "Новый свет", однако самая значительная доля в продажах приходится на бренд "Абрау-Дюрсо", пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Россияне чаще всего покупают шампанское "Абрау-Дюрсо" — на него приходится 26% от всех покупок этого продукта в праздничный период. Средняя оценка напитка составила 4,3 балла по пятибалльной шкале.

На втором месте находится бренд "Исток" — на него пришлось 10,6% покупок, средняя оценка составила 3,89 балла. Тройку лидеров замыкает "Франкориани" с долей в 10,1% покупок, средняя оценка — 3,97 балла.

Однако наиболее высокие оценки получили другие марки. Так, на первом месте стоит "Чинзано" со средней оценкой в 4,86 балла, однако доля покупок напитка этого бренда составляет всего 0,5%. На втором месте "Новый свет", его средняя оценка — 4,72 балла, а доля покупок — 1,5%, на третьем находится "Ганча" со средней оценкой в 4,67 и долей покупок в 1%.

Согласно исследованию, в течение года интерес к шампанскому у российских потребителей не очень высок: среди общего количества покупок алкоголя доля шампанского составляет всего лишь 1,9%.

Таким образом, шампанское, оценённое наиболее высоко, приобретают реже, чем любое другое.

— Вероятно, это связано с тем, что шампанское редко берут просто так, на вечер, как пиво или вино, скорее по случаю, когда есть что отпраздновать, — сказано в исследовании.

К Новому году интерес к шампанскому вырастает в 12,5 раза в сравнении со среднегодовым показателем и составляет 14,9% от общего объёма покупок алкоголя.

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