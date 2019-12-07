Forbes назвал музыкантов с самыми высокими доходами

Девятизначными суммами доходов могут похвастаться четверо исполнителей: Тейлор Свифт, Канье Уэст, Эд Ширан и группа The Eagles.

Американская певица Тейлор Свифт по итогам текущего года стала не только самой высокооплачиваемой певицей на планете среди женщин, она также обошла по этому показателю вообще всех, кого только могла. Об этом сообщает Forbes.

— Она заработала $185 млн благодаря новой сделке со звукозаписывающим лейблом, череде рекламных контрактов и финальной части её гастрольного тура, — говорится в публикации.

Вторым в общем рейтинге стал рэпер Канье Уэст, чей доход в текущем году составил $150 миллионов. Отмечается, что финансовый успех пришёл к исполнителю вместе с ростом продаж его кроссовок Yeezy.

Помимо вышеозначенных певцов девятизначными суммами дохода могут похвастаться также британский исполнитель Эд Ширан — $110 млн — и рок-группа The Eagles — $100 млн.

Также в первую десятку вошёл Элтон Джон, чей прощальный тур принёс $84 млн, за ним расположились супруги Jay-Z и Бейонсе с доходами в $81 млн у каждого.

В первую десятку также вошёл Drake — $75 млн, Diddy — $70 млн, а также легендарная Metallica с доходом $68,5 миллиона.

Ранее Лайф сообщал, что Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона по числу наград American Music Awards.