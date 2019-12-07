Учёные создали напиток из морского сорняка, помогающий похудеть и снять похмелье

Продукт планируется выпускать с несколькими фруктовыми вкусами: персик, абрикос и ананас.

Дальневосточные учёные оформили ряд патентов на производство напитка, помогающего избавиться от похмелья и лишнего веса, пишут "Известия".

В состав коктейля входят сыворотка, сок и морская трава зостера, растущая как сорняк. Основная ценность напитка в том, что он содержит морской пектин — зостерин, выводящий из организма токсины, включая молекулы спирта. Пектин помогает вывести из организма алкоголь и токсины. Также напиток выводит тяжёлые металлы.

Коктейль может утолить жажду и голод, вернуть силы после занятий спортом или болезни. Продукт будет выпускаться со вкусом персика, ананаса или абрикоса.

Напиток также помогает в похудении благодаря молочной сыворотке, в которой белки усваиваются легче по сравнению с молоком. Кроме того, в состав сыворотки входят магний, калий, кальций, фосфор.

Если такой напиток использовать вместо перекуса, можно легко сбросить несколько килограммов.

При массовом производстве стоимость напитка не будет высокой. Он будет разливаться в герметичную асептическую упаковку, дома продукт можно хранить в холодильнике.

Также напиток полезен при гастритах, язве, но лишь в тех случаях, когда он тёплый. Не стоит пить его тем, чей организм не усваивает лактозу (а это проявляется с возрастом), что резко ограничивает круг потенциальных потребителей напитка.

Ранее учёные рассказали о новом рецепте коктейля от похмелья.