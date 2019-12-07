Учёные назвали эффективную диету всего с одним условием

Помимо ушедших килограммов у добровольцев также наблюдалось улучшение состояния организма.

Группа учёных из Калифорнийского университета и Института биологических исследований Солка выяснила, что для избавления от лишнего веса совсем необязательно заморачиваться сложными программами диет, ведь в действительности необходимо соблюдать лишь одно условие.

Согласно опубликованным в журнале Cell Metabolism материалам, учёные провели эксперимент с участием 19 мужчин и женщин, у которых к тому же был диагностирован метаболический синдром — нарушение обмена веществ, выраженное в замедлении метаболизма. Оно свойственно тем, кто злоупотребляет фастфудом и мало двигается. Заболевание способствует развитию сахарного диабета второго типа, гипертонии и других заболеваний.

Подопытных не ограничивали ни в количестве, ни в качестве еды, единственным условием было — никаких приёмов пищи в течение 14 часов каждый день. Соответственно есть разрешалось только в течение 10 часов — обычно это с 10 утра до 8 вечера. При этом съеденное необходимо было зафиксировать в приложении.

Полученные результаты оказались достаточно позитивными: уровень холестерина у участников спустя три месяца эксперимента снизился в среднем на 11%, артериальное давление на 4–8%, уровень сахара в крови стал приближаться к норме, и ушло примерно три килограмма веса. Многие испытуемые заметили, что стали лучше спать.

Спустя ещё два месяца исследователи вновь связались с испытуемыми и выяснили, что пять из них остались в восторге от пережитого и продолжили жизнь в таком ритме, ещё семеро периодически практикуют новую "диету".

Как рассказал в интервью газете Neue Zürcher Zeitung диетолог Андреас Михальсен из берлинского госпиталя, практика пауз между приёмами пищи является одним из лучших способов для восстановления уровня сахара в крови. Однако, на каком конкретно механизме основывается её целебный эффект, пока точно не установлено.

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