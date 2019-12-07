В Волгограде алабай откусил женщине палец и ранил ещё троих человек

По словам пострадавшей, агрессивного пса пока что не удаётся найти и поймать, а значит, угроза новых нападений на людей сохраняется.

В Дзержинском районе Волгограда госпитализировали 44-летнюю местную жительницу с признаками ампутации пальца на руке. Как рассказала пострадавшая Наталья Чурсина, она выгуливала свою собаку, как вдруг на её питомца набросился алабай. Агрессивный пёс разорвал брюхо собаке женщины, а также откусил Наталье палец, когда она пыталась разнять животных.

— Я пыталась её закрыть и в схватке даже не поняла, что она откусила мне палец. На крики прибежали полицейские из роты ДПС, они вызвали мне скорую помощь. Один из них пытался преследовать собаку, но не нашёл её. Потом она опять появилась. Но меня уже увозила неотложка, — цитирует Наталью местный портал "Высота 102".

Женщина рассказала, что от нападения собаки также пострадало ещё несколько человек. В частности, с ней в палате оказалась женщина, которой алабай покусал ногу. Наталья подчеркнула, что, вероятнее всего, агрессивный пёс не бездомный.

— На ней был ошейник. Предположительно, я её могла видеть с хозяином. Но не я же должна проводить это расследование! По слухам, вроде бы собаку спасатели даже отловили, но она потом якобы убежала. А я подозреваю, что её могли просто отдать её хозяину, — говорит Наталья.

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