В России введут новый обязательный документ на автомобили

Он должен будет содержать информацию о количестве расходуемого топлива и выбросов углекислого газа.

В России введут новый сопроводительный документ на автомобиль. Изменения связаны с новым ГОСТом по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, сообщает RT.

Согласно ГОСТу, новый документ будет называться этикеткой энергоэффективности и должен будет содержать информацию о количестве выбросов углекислого газа автомобилем, а также о количестве расходуемого топлива на 100 км пути. Для электромобилей необходимо будет указывать количество потребляемой энергии.

Новый стандарт коснётся легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны. "Этикетка энергоэффективности" будет входить в пакет документов, прилагающихся к машине при покупке или демонстрации. ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном повышении тарифов ОСАГО на 30%. Однако позже в Госдуме эту информацию опровергли.