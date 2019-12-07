"Подействовало". В Липецке прокомментировали Лайфу видео с матерящимся мэром

В администрации города уверяют, что уже вскоре после нагоняя работа пошла, недочёты были устранены.

Скандальное видео, где мэр Липецка Евгения Уваркина матом комментирует безделье строителей в парке, было снято шесть дней назад для рабочего чата. Об этом рассказали Лайфу в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что такая незапланированная проверка главы города "взбодрила всех" и все недочёты, о которых и говорит Уваркина в записи, были устранены.

— К сожалению, видимо, кто-то из этих людей оказался не очень порядочным, выложил это видео в Сеть. Действительно, на тот момент были проблемы с людьми, то есть благоустройство шло не теми темпами, на которые мы рассчитывали. После того как Евгения Юрьевна пришла с неожиданной проверкой, дела пошли в гору, — отметили в мэрии.

Также там отметили, что сроки открытия парка не срываются и теперь "всё идёт по плану". Парк, как и планировали городские власти, откроется 25 декабря.

А в Ленобласти ранее чиновница во время выступления на форуме решила матом "приободрить" юных слушателей. Инцидент также попал на видео.