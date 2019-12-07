В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Поменяются сама процедура проверки знаний и методы оценки экзаменационных работ.

ГИБДД планирует к 1 октября следующего года увеличить количество задач с 20 до 50 в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Кроме того, изменится продолжительность проведения экзамена. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

— Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в комплектах до нескольких тысяч. Соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена — и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки, — передаёт ТАСС его слова.

Сейчас в теоретическом экзамене есть два комплекта экзаменационных задач на категории AB и CD. В них по 800 вопросов, в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. Уже с 1 октября 2020 года количество вопросов вырастет до 50. При этом Гиляков отметил, что все изменения находятся на стадии проработки.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД решили отказаться от штрафных баллов при сдаче "практики" на права.