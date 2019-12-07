Один из них, Хасан Полонкоев, по данным следствия, является главарём банды, которая совершила преступление.

В Москве арестованы двое обвиняемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии. Хасан и Аслан Полонкоевы отправлены под стражу по решению Басманного районного суда столицы.

По версии следствия, Хасан Полонкоев является лидером организованной преступной группировки, которая совершила убийство в Москве начальника Центра по борьбе с экстремизмом УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Аслан Полонкоев — племянник Хасана Полонкоева. Оба взяты под стражу до 6 февраля. Им предъявлены обвинения по статьям 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Всего ранее было задержано шесть предполагаемых членов этой банды. Спецоперация проводилась в Москве и Ингушетии.

Напомним, руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Лайф публиковал видео с моментом расстрела мужчин.