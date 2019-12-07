Медведев назвал единственно возможное решение по поводу поставок газа на Украину

Глава кабмина напомнил, что сейчас Киев получает российский газ по европейскому реверсу, что сильно повышает его в стоимости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал единственный вариант, при котором газ на Украину будет поставляться напрямую и без наценки. Об этом он рассказал в интервью в телепрограмме "Вести в субботу".

— Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон, — сказал премьер.

Напомним, "Газпром" предлагал "Нафтогазу" заключить новые соглашения на условии обнуления требований друг к другу в судах.

Медведев подчеркнул, что сейчас Украина получает российский газ по европейскому реверсу, что сильно повышает его в стоимости. Глава кабмина также добавил, что поставки газа в Европу через Украину не прекратятся, потому что Россия заботится как о европейских, так и об украинских потребителях.

— Всё-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать, — отметил премьер.

Ранее Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" не означает прекращение поставок газа через Украину.