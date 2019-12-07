Умер один из актёров сериала "Друзья"

В 1979 году он получил премию Emmy за роль в фильме, сценаристом которого сам же и был.

В Нью-Йорке на 83-м году жизни скончался американский актёр Рон Либман. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи.

Актёр сыграл в сериале "Друзья" роль отца Рейчел, которую играла Дженнифер Энистон. Помимо "Друзей" он был известен по роли в своём же сериале "Каз", за которую получил премию Emmy в 1979 году.

Также Либман был номинирован на премию "Золотой глобус", а в 1993 году стал обладателем премии "Тони".

Ранее Лайф писал, что в США умер актёр Майкл Поллард из сериала "Звёздный путь".