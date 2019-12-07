Мэр Липецка объяснила, почему перешла на мат при общении с подрядчиками

Глава города заявила, что никого персонально не оскорбляла, а видео не предназначалось для широкой аудитории.

Глава Липецка Евгения Уваркина, комментируя опубликованное ранее в Сети видео с её нецензурной бранью, подчеркнула, что лично никого не оскорбляла. Об этом она рассказала порталу Gorod48.

— Да, у меня были эмоции на этот счёт. Но хочу обратить внимание, что это видео я отослала в чат рабочей группы, оно было адресовано подрядчику, и никого персонально я не оскорбляла, — призналась Уваркина.

Мэр отметила, что благодаря "крепкому слову" она увидела результат. Как рассказали Лайфу в администрации города, внезапная проверка "всех взбодрила", и недочёты были устранены. Однако работы остаётся ещё очень много. Но при этом чиновница пообещала сдать объект к обещанным срокам.

— Мы сдадим к 25 декабря не только этот парк, но и парк Металлургов. А в Нижнем парке 28 декабря будет и каток, и точки питания, и красивая ёлка и огромный новогодний пятиметровый шар от спонсоров, — рассказала глава города.

Напомним, на появившемся ранее видео глава Липецка Евгения Уваркина ходила по парку и в нецензурной форме комментировала отсутствие строителей на рабочих местах.